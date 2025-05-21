Российский спортпрототип Seven проведет показательные заезды

В рамках первого этапа сезона Russian Endurance Challenge, который пройдёт 24 мая на автодроме Moscow Raceway, проведёт показательные заезды новый российский прототип Seven, созданный московским конструкторским Бюро 7.

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«Идея создать «взрослый» спортпрототип у нас появилась, ещё когда мы проехали первую свою гонку REC в 2015 году, на нашем «коте» — автомобиле Shortcut, — отметил руководитель проекта Денис Абрамович. — В 2025 году мы проведём тестирование предсерийного прототипа для последующего выпуска первой партии».

В основе прототипа Seven находится стальная пространственная рама с интегрированным каркасом безопасности. В движение автомобиль приводится 3,5-литровым двигателем Toyota 2GR мощностью 350 л. с., который агрегирован с 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач от российской компании Gear Set.

Отмечается, что в 2026 году будет доступна полноприводная гибридная версия прототипа мощностью 527 л. с.

Напомним также, в рамках соревнований REC состоится дебют гоночного прототипа FDR12, созданного студентами московского Политеха.