Посвежевший паркетник итальянской марки, предназначенный в первую очередь для бразильского рынка, получил внешность под Fastback и дополнительные версии.

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Марка Fiat, входящая в состав автогиганта Stellantis, полностью рассекретила компактный паркетник Pulse осенью 2021 года, в его основу легла платформа MLA. Изначально он предлагался только в Бразилии, где налажено производство, однако позже недорогой SUV отправили на экспорт в другие страны Латинской Америки. Теперь Fiat Pulse пережил первый рестайлинг.

Модель доступна в четырёх исполнениях: Drive, Audace и Impetus добавилась версия Turbo 200. Изменения во внешности затронули только переднюю часть: головную оптику модели трогать не стали, однако оформление радиаторной решётки изменилось: она получила узор в виде вертикальных параллельных планок и внутренний горизонтальный разделитель, на котором «стоит» крупный логотип бренда.

Нижняя часть переднего бампера теперь оформлена под кросс-купе Fiat Fastback, который дебютировал в сентябре 2022-го, а обновление пережил уже в августе 2023 года. Посвежевший Fiat Pulse теперь тоже имеет вертикальные боковые воздухозаборники, а также центральный трапециевидный большой воздухозаборник с более тонкой рамкой, рисунком в клетку и интегрированными в нижнюю часть противотуманками (их наличие зависит от версии). На передних накладках на колёсные арки появился ряд углублений в качестве штриха для создания спортивного образа.

В салоне обновки минимальные: посвежевший Fiat Pulse может похвалиться разве что иными материалами для отделки (они меняются в зависимости от комплектации), кроме того, для Pulse Impetus 2026 модельного года в качестве опции предлагается панорамная крыша. Кстати, для этого варианта стандартным является пакет ADAS, включающий в себя системы предупреждения о лобовом столкновении (с функцией автоматического торможения), а также о выходе из полосы движения; плюс есть функция автоматического переключения дальнего света фар на ближний.

Место базовой версии заняла вернувшаяся модификация Drive 1.3, которая оснащается четырёхцилиндровым атмосферником Firefly объёмом 1,3 литра, его максимальная отдача на бензине равна 98 л.с., на этаноле – 107 л.с. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Следующему варианту положен тот же двигатель, но идущий в комплекте с CVT.

Далее следует пополнившая линейку версия Turbo 200, которая представляет собой стартовый вариант с другой «начинкой» – с 1,0-литровой турботройкой мощностью 125 л.с. (на бензине) / 130 л.с. (на этаноле). Этому двигателю в пару предлагается только вариатор. У исполнений Audace и Impetus этот мотор работает в составе мягкогибридной силовой установки с 12-вольтовым «электродовеском».

Стоит отметить, что в компании пока не объявили цены на обновлённый Fiat Pulse. Бразильские СМИ предположили, что дело в скором выходе на местный рынок главного соперника Пульса – кроссовера Volkswagen Tera (сначала в Фиате планируют оценить прайс-лист конкурента). Напомним, эта новинка дебютировала в начале марта текущего года, а в продаже Tera, вероятно, появится уже на следующей неделе.