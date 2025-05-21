Sollers сократил продажи в начале 2025 года несмотря на спрос на Atlant
По данным аналитиков автомобильного рынка, в апреле 2025 года в России было продано 720 новых автомобилей марки Sollers.
Почти половину этого объёма заняло семейство Atlant — его различные модификации разошлись тиражом 345 экземпляров.
Пикап Sollers ST6 показал результат в 204 проданных единицы, а продажи малотоннажного грузовика Argo составили 144 автомобиля.
С января по апрель включительно в стране было реализовано 2 906 новых автомобилей Sollers, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, что в мае в России снизились цены на рамные внедорожники Haval H5 и H9. Укажем, что в апреле продажи подержанных машин выросли на 13,7%.