Sollers сократил продажи в начале 2025 года

По данным аналитиков автомобильного рынка, в апреле 2025 года в России было продано 720 новых автомобилей марки Sollers.

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Почти половину этого объёма заняло семейство Atlant — его различные модификации разошлись тиражом 345 экземпляров.

Пикап Sollers ST6 показал результат в 204 проданных единицы, а продажи малотоннажного грузовика Argo составили 144 автомобиля.

С января по апрель включительно в стране было реализовано 2 906 новых автомобилей Sollers, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в мае в России снизились цены на рамные внедорожники Haval H5 и H9. Укажем, что в апреле продажи подержанных машин выросли на 13,7%.