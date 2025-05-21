Начались испытания седана BMW i7 с твердотельными батареями

BMW приступила к дорожным испытаниям электроседана i7 с твердотельными аккумуляторами от Solid Power

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Компания BMW начала испытания электрического седана i7, оснащённого твердотельными тяговыми аккумуляторами нового поколения, разработанными компанией Solid Power.

Испытания модели с аккумуляторами по технологии ASSB (All-Solid-State Battery) проходят вблизи Мюнхена. Это мероприятие реализуется в рамках действующего партнёрства между BMW и Solid Power, о чём сообщила пресс-служба немецкого автопроизводителя.

В тестовый автомобиль установлена экспериментальная батарея, сочетающая в себе как уже используемые решения — например, призматические ячейки в модулях по технологии Gen5, — так и инновационные разработки, созданные совместными усилиями инженеров обеих компаний.

Во время испытаний специалисты проверят работу систем управления давлением в аккумуляторных модулях, а также эффективность терморегуляции.

Как подчеркивается в совместном заявлении BMW Group и Solid Power, обе стороны высоко оценивают потенциал твердотельной технологии. Благодаря более высокой плотности энергии, по сравнению с традиционными литий-ионными батареями, она позволяет увеличить запас хода без увеличения массы ключевых компонентов силовой установки.

Сотрудничество BMW с Solid Power началось ещё в 2016 году и было значительно расширено в начале 2020-х годов, когда BMW инвестировала в компанию и получила право управлять опытной производственной линией в Центре компетенций по производству аккумуляторных ячеек в Парсдорфе.