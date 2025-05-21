В России стартовали продажи квадроциклов марки HND

Как стало известно редакции Quto, первая партия квадроциклов HND QRX уже зарегистрирована, и каждая единица имеет ПСМ (Паспортом самоходной машины). Эти машины — категории A1, и для управления таковыми требуется соответствующее водительское удостоверение.

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В гамму моделей входят QRX 550 (от 849 900 рублей), QRX 650 (от 999 900 рублей) и QRX 650 PRO (от 1 099 900 рублей). Вся серия QRX разработана для бездорожья, а также профессиональных и утилитарных задач.

Все модели оснащены одноцилиндровыми двигателями мощностью от 33 до 41 л.с., системой впрыска топлива Bosch и подключаемым полным приводом (есть режимы 2WD, 4WD и 4WD Lock).

Как стало известно редакции Quto, мототехника производится на современном заводе по технологическим процессам, в разработке которых принимала участие компания Yamaha.