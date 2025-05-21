Раскрыты характеристики Hongqi H6 для России

Hongqi раскрыл характеристики H6 для РФ. В преддверии скорой премьеры нового лифтбека для российского рынка производитель раскрыл характеристики автомобиля. Как стало известно Quto.ru, модель будет предложена с единственным двигателем и с широким набором водительских ассистентов.

© Quto.ru

Размеры четырёхдверки составляют 4990 х 1876 х 1450 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2920 мм.

Под капотом установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 245 сил и 380 Нм крутящего момента, с которым сочетается 8-ступенчатый «автомат», привод — передний.

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

Новинка будет оснащаться полностью светодиодной оптикой, виртуальной панелью приборов, проекционным дисплеем, медиасистемой с 12,6-дюймовым тачскрином, адаптивным круиз-контролем, мониторингом слепых зон и другими системами безопасности и опциями комфорта.

Все подробности о Hongqi H6, включая цены и комплектации, станут известны 3 июня 2025 года, во время презентации новинки.