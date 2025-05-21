Спустя 15 лет найдена легендарная Ferrari Майкла Джордана

Компания Curated, занимающаяся восстановлением и продажей редких и коллекционных спорткаров, объявила об обнаружении чёрной Ferrari 512 TR, которая ранее принадлежала легендарному баскетболисту Майклу Джордану, а последние 15 лет её местонахождение было неизвестно.

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Этот автомобиль Джордан приобрёл в 1992 году и приехал на нём на пятую игру полуфинала Восточной конференции того года. В 1995-м баскетболист продал машину Крису Гарднеру, бизнесмену и мотивационному спикеру, который стал прототипом героя Уилла Смита в фильме «В погоне за счастьем». Тот в 2010 году выставил Ferrari на аукцион, где автомобиль был продан за $ 100 тыс.

С тех пор новый владелец хранил Ferrari в гараже, а её местонахождение оставалось неизвестным. Однако сейчас владелец машины рассказал Curated, где она находится. В данный момент машина передана на реставрацию в Италию, и ожидается, что вскоре она вновь будет выставлена на продажу. На сегодняшний день стоимость машины оценивается в $ 250 тыс.

Ferrari 512 TR оснащается 4,9-литровым оппозитным двигателем Tipo F113 D мощностью 315 кВт (428 л. с.). 100 км/ч автомобиль развивает за 4,8 секунды, а его максимальная скорость — 313,8 км/ч. В общей сложности в период с 1991 по 1994 год выпущен 2261 автомобиль этой модели.

Отметим, что в октябре 2024 года стало известно, что Майкл Джордан приобрёл уникальный электрический спорткар Pininfarina Battista Targamerica мощностью 1147 кВт (1927 л. с.).