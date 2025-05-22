Lexus официально представил новый гибридный седан ES

В Европе прошла премьера восьмого поколения Lexus ES.

© Российская Газета

Автомобиль отличается плавными линиями кузова, скрытыми дверными ручками и отсутствующей решёткой радиатора, а также светодиодной оптикой и уникальными дисками. Его интерьер также выдержан в минималистическом стиле.

В салоне бизнес-седана установлена цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, аудиосистема Mark Levinson с 17 динамиками и сиденья с боковой поддержкой. Кроме того, ES оснащён целым рядом систем активной безопасности и ассистентов помощи водителю.

Новинка будет доступна как в гибридной, так и в полностью электрической версии.

Модель ES 300h будет оснащена гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,5-литровый рядный четырёхцилиндровый двигатель мощностью 198 лошадиных сил. Автомобиль будет доступен как с передним, так и с полным приводом.

Кроме того, Lexus предложит гибридный ES 350h с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 244 лошадиные силы. Полностью электрический Lexus ES 350e на 221 л.с. оснастят передним приводом, а ES 500e мощностью 338 л.с. получит полноприводную компоновку.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Цены и сроки начала продаж новинки будут объявлены позже.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в США и Европе прошла премьера нового Toyota RAV4.