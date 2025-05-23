МВД не может отследить водителей, которым запрещено управлять авто

Пресс-служба МВД России сообщила изданию «Газета.Ru», что многие водители беспрепятственно передвигаются на машинах, не имея на это права. Ситуация связана с тем, что в стране отсутствует взаимообмен информацией между министерствами. В настоящее время ведомства продолжают создавать необходимый для контроля механизм.

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По данным МВД, отсутствие межведомственного информационного взаимодействия с Минздравом о гражданах, имеющих противопоказания к водительской деятельности, приводит к тому, что многие автомобилисты продолжают ездить по дорогам после истечения срока действия водительских прав. Некоторые из таких водителей могут угрожать безопасности дорожного движения.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что сотрудникам МВД недоступны данные о водителях, имеющих заболевания. Сегодня министерства продолжают создавать механизмы, которые должны будут стать частью нового законопроекта, регулирующего обмен информацией между ведомствами.

В середине февраля Минздрав анонсировал новые правила проверки водителей на опьянение. Для этого автомобилист должен будет дать добровольное согласие.