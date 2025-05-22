Маск назвал сроки запуска первых роботакси

Через несколько недель в США стартует эксперимент Tesla с первыми роботакси. Глава компании заявил, что что уже в июне этого года полностью беспилотные такси появятся на улицах города Остина в Техасе.

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Сначала это будут десять машин, но в случае успеха автопарк будет расширен «до тысяч автомобилей», включая расширение на Лос-Анджелес и Сан-Франциско в Калифорнии.

«Для нас разумно начать с небольшого количества, убедиться, что всё идет хорошо, а затем масштабировать проект», — заявил Маск.

По его словам, будет ограничена зона, где смогут ездить беспилотные машины. В них не будет водителя, контролирующего безопасность — всё будет происходить удалённо. Маск подчеркнул, что беспилотные технологии Tesla, прежде всего, основываются на системе камер и компьютерного зрения, искусственном интеллекте, а не на датчиках вроде лидара и радара.

Ещё девять лет назад Илон Маск впервые анонсировал инвесторам Tesla появление в 2017 году беспилотного автомобиля, но пока он так и не дошёл до покупателя.

Тем временем Маск не собирается освобождать своё место в Tesla. Растущее недовольство акционеров никак не влияет на его планы — он не уйдёт с занимаемой должности в ближайшее время. Более того, в его планах увеличение собственной доли в компании до 25%, что позволит укрепить своё положение в компании.