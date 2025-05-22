В отчеты "Автотеки" добавили задолженности за проезд по платным дорогам

С мая 2025 года, если долг есть, пользователь, заказавший отчет, получит детализированную информацию: дату, маршрут и точную стоимость неоплаченной поездки.

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Своевременное информирование даст продавцам возможность оперативно погасить задолженность за проезд по номеру автомобиля на официальном сайте «Автодор – Платные Дороги».

Это не только позволит избежать задержек при продаже, но и защитит нового владельца от штрафов за нарушения предыдущего собственника, которые могут быть выявлены уже после постановки автомобиля на учёт.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Между тем, эксперты сервиса онлайн-проверки истории машин «Автотека» проанализировали информацию по популярным автомобилям возрастом до пяти лет. Было установлено, что многие не имеют аварийного прошлого.