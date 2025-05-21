Xiaomi показала салон кроссовера с тонким дисплеем, как у BMW

Китайская компания опубликовала первый снимок салона новинки, который оформлен иначе, чем интерьер ее первенца — седана SU7. Традиционной «приборки» у YU7 нет, зато есть длинный, тонкий экран HyperVision под лобовым стеклом, напоминающий Panoramic Vision у BMW. Премьера пятиметрового кроссовера Xiaomi запланирована на 22 мая.

© Motor.ru

Салон обустроен по схеме BMW: между оконными стойками протянут тонкий экран, отображающий множество данных. Это данные о мощности и скорости, сообщения от навигатора и электронных помощников.

© Xiaomi

© Xiaomi

© Xiaomi

© Xiaomi

Отмечается, что благодаря такому расположению дисплея водителю не придется надолго отрывать взгляд от дороги, что снизит риски ДТП. Отдельной приборной панели у YU7 нет, зато есть большой центральный тачскрин.

Помимо изображения салона, Xiaomi показала кузов кроссовера в цвете, которого нет у SU7, — зеленом Emerald Green. Оттенок вдохновлен колумбийскими изумрудами, а интересной текстуры удалось добиться благодаря двухслойной окраске. Отмечается, что покрытие будет слегка менять цвет в зависимости от окружающего освещения.

Часть данных о «технике» кроссовера раскрыта благодаря китайскому министерству промышленности и информационных технологий. В длину YU7 растянется на 4999 миллиметров при трехметровой колесной базе и получит электрические силовые установки мощностью до 690 сил. Запас хода составит до 835 километров по китайскому измерительному циклу.