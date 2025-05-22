В РФ на продажу выставили редкий российский внедорожник Derways Cowboy

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось интересное предложение о продаже уникального российского внедорожника Derways Cowboy, которые совсем не долгое время собирали на первом частном автозаводе в Карачаево-Черкесии в течение двух лет. 2004 год выпуска намекает на то, что это один из первосерийных образцов модели.

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Первый серийный прототип машины появился на свет в далеком 2003 году и был показан на Московском автосалоне в том же году. Модель была построена на базе румынского SUV - ARO 24, от которого позаимствовали практически все узлы и агрегаты: трансмиссию, рулевое управление, тормоза и подвеску. Внешний вид джипа был разработан дизайнером из Тольятти. На выбор покупателя были доступны 4 вида моторов: один дизельный и три бензиновых.

Представленный в объявлении образец оснащен отечественным 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409 на 145 лошадиных сил. В паре с ним трудится 5-ступенчатая механическая КПП с приводом на четыре колеса. Интерьер внедорожника полностью позаимствован у ВАЗ-2110, а сиденья у УАЗ.

Владелец из Кирова просит за машину совсем небольшую сумму - 400 тысяч рублей.

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