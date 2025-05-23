Из-за падения авторынка бюджет РФ потеряет 200 миллиардов рублей

Дело в сокращении доходов от утильсбора из-за сокращения продаж машин. Негативный прогноз сообщил информационному агентству ТАСС министр промышленности и торговли страны Антон Алиханов. По данным чиновника, главная причина потери денег заключается в резком падении продаж легковых автомобилей и коммерческой техники.

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Алиханов заявил, что одним из основных источников доходов бюджета России по госпрограммам Минпромторга являются поступления от утилизационного сбора на колесную технику. В нынешнем году федеральный бюджет недосчитается порядка 200 миллиардов рублей из-за сокращения продаж иномарок, а также высоких ставок автокредитования.

Минпромторг уже подготовил предложения по урезанию бюджетных вложений в российский автопром, который будет недофинансирован в 2025 году. Ведомство подчеркнуло, что на средства утильсбора проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию перспективных автомобилей.

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Накануне стало известно, что Минпромторг может ввести прямые скидки на автомобили Lada. Таким образом ведомство рассчитывает поддержать спрос на отечественные машины.