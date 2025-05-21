Внедорожник Tank 700 подешевел через полгода после начала продаж
Марка Tank снизила цены на флагманский внедорожник 700. В апреле, когда марка Tank ввела скидки на внедорожники 2024 года выпуска, исключением стал самый крупный и дорогой внедорожник — Tank 700: тогда росссийский офис китайского премиум-бренда не решился вводить дополнительные выгоды на этот автомобиль. Время пришло только сейчас.
Как сообщает издание «Автоновости дня», при покупке чисто бензиновых (ещё есть гибридная) версий Tank 700 2024 года выпуска можно сэкономить 500 тысяч рублей.
Это стало реальным благодаря введению «прямой» выгоды: с ней комплектация Premium стоит 8 999 000, а Superior — 9 699 000 рублей, соответственно.
Между тем, в России не будут продавать рестайлинговый внедорожник Tank 300. Об этом редакции Quto на полях Шанхайского автосалона рассказал представитель китайского премиум-бренда.