Внедорожник Tank 700 подешевел через полгода после начала продаж

Марка Tank снизила цены на флагманский внедорожник 700. В апреле, когда марка Tank ввела скидки на внедорожники 2024 года выпуска, исключением стал самый крупный и дорогой внедорожник — Tank 700: тогда росссийский офис китайского премиум-бренда не решился вводить дополнительные выгоды на этот автомобиль. Время пришло только сейчас.

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Как сообщает издание «Автоновости дня», при покупке чисто бензиновых (ещё есть гибридная) версий Tank 700 2024 года выпуска можно сэкономить 500 тысяч рублей.

Это стало реальным благодаря введению «прямой» выгоды: с ней комплектация Premium стоит 8 999 000, а Superior — 9 699 000 рублей, соответственно.

Между тем, в России не будут продавать рестайлинговый внедорожник Tank 300. Об этом редакции Quto на полях Шанхайского автосалона рассказал представитель китайского премиум-бренда.