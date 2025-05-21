Владельцы Mitsubishi в России игнорируют смертельно опасный дефект

Около 160 тысяч машин с дефектом продолжают ездить по дорогам России. В рамках затянувшейся отзывной кампании по устранению проблемных подушек безопасности Takata только четверть автомобилей Mitsubishi в России были отремонтированы. Остальные продолжают эксплуатироваться, несмотря на потенциальную угрозу жизни и здоровью пассажиров. Производитель предупреждает, что детали могут сработать с разрушительной силой при аварии.

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Отзывная кампания Mitsubishi по замене травмоопасных подушек безопасности, произведенных компанией Takata, до сих пор остается нерешенной для большинства владельцев. Из более чем 200 тысяч автомобилей, находящихся в зоне риска, на станции технического обслуживания прибыли менее 25 процентов. Речь идет о таких моделях, как Lancer, Pajero, L200 и Galant. В российском представительстве бренда сообщили, что в эксплуатации остаются около 160 тысяч машин с потенциально смертельно опасными комплектующими.

Представители Mitsubishi подчеркивают, что замена модулей подушек безопасности продолжается с момента начала кампании и не прекращалась. Однако связаться с владельцами проблемных автомобилей бывает затруднительно, особенно если транспортное средство не обслуживалось у официальных дилеров или сменило нескольких хозяев. Некоторые автовладельцы, даже получив уведомления, не воспринимают угрозу всерьез и продолжают игнорировать необходимость срочного ремонта.

В конце 2024 года компания Toyota ввела жесткие меры для борьбы с аналогичной проблемой. Владельцам моделей Corolla, Corolla Matrix и RAV4 2003–2005 годов было строго рекомендовано отказаться от эксплуатации автомобилей до замены подушек безопасности Takata.