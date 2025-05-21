В Госдуме не поддержали увеличение выплат по ОСАГО

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал отклонить в I чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимальных выплат по «автогражданке».

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Ранее на рассмотрение депутатов были внесены поправки в закон об ОСАГО, согласно которым лимит выплат за ущерб транспорту увеличивается с 400 до 520 тысяч, а в случае со здоровьем пострадавших — с нынешних 500 до 650 тысяч рублей.

Одновременно в документе указано, что реализация нововведений не должна повлиять на существующие тарифы и коэффициенты. Авторы документа отмечают, что нововведение позволит защитить права автомобилистов и повысит доверие граждан к этому виду страхования.

Впрочем, законопроект не поддержали ни в правительстве, ни в Банке России. По мнению регулятора, реализация поправок повлечёт за собой рост тарифов на «автогражданку» как минимум на 10%.