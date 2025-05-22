Новый автокластер объединит два десятка омских предприятий

В Омске подписано соглашение о создании образовательного кластера "ПРОАвто55". Новая структура объединит 12 ведущих транспортных предприятий региона и восемь профильных колледжей. Цель - подготовка специалистов нового поколения.

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Кластер создается под эгидой регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Базой станет Омский автотранспортный колледж.

Образовательная программа предполагает не только теоретические знания, но и углубленную практическую подготовку на крупнейших предприятиях отрасли.

"Создание кластера - это мощный импульс для развития транспортной отрасли региона. И важное вложение в будущее, в квалифицированные кадры, которые будут определять облик и конкурентоспособность регионального транспорта завтрашнего дня", - считает министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов.

Формирование новой структуры произойдет в 2025-2026 годах в рамках национального проекта "Профессионалитет".

Кстати

В этом году в реестр минпромторга России уже внесены два новых омских кластера: пищевой промышленности, а также металлоконструкций и грузоподъемного оборудования. Ключевым направлением деятельности объединений станет, в частности, импортозамещение.

Первый кластер сосредоточится на выпуске пищевого оборудования. Второй - на комплектующих для производства мостовых и козловых кранов.