Geely готовит "убийцу" Lixiang L9

Компания Geely в преддверии премьеры нового кроссовера Galaxy M9 опубликовала официальные фото. Важно, что премьера состоится не в Китае, а в Италии, что говорит об амбициях новинки.

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Подробностей о Galaxy M9 на данный момент мало. В компании его характеризуют как большой 6-местный кроссовер. Буква "М" в названии имеет тройной смысл: Master (высшее качество), Mountain (вершина технологий) и Moment (наслаждение каждой секундой взаимодействия с авто).

По неофициальной информации, в основе автомобиля лежит платформа GEA, которая "выросла" из SEA. На последней построен целый полк моделей брендов, входящих в состав Geely: Geely, Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Ji Yue, Polestar, Smart и Lotus.

Galaxy M9 оснастят, предварительно, установкой NordThor второго поколения. Это подзаряжаемый гибрид на базе турбомотора объёмом 1,5 литра. Точные характеристики системы пока неизвестны.

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В конкуренты новинке прочат Aito M9 и Lixiang L9.

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