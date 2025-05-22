Logan и Sandero пройдут рестайлинг до конца года

В Европе проходит дорожные тесты Dacia Sandero - "шпионские" фото хэтчбека опубликовал портал Motor.es, который утверждает, что премьера новинки состоится до конца года.

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Третье поколение Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway было представлено в сентябре 2020 года, поэтому обновиться действительно не помешало бы. На фотографиях запечатлён хэтчбек Sandero с закамуфлированными передней и задней частями. Скорее всего, будет изменена пластика бампера и графика фонарей. Скорее всего, аналогичные изменения ожидают и "Логан".

Главным пунктом обновления для "Сандеро" в Европе станет появление гибридной трансмиссии - необходимость, обусловленная трендами, для поддержания интереса и сохранения статуса одного из самых продаваемых авто в Европе. Но что интереснее всего, так это тип гибрида: это будет другая трансмиссия, отличная от той, что сейчас применяется на Jogger. Предполагается, что для Dacia Sandero определят систему, аналогичную Captur и Symbioz - на базе ДВС объёмом 1,8 литра, которому ассистирует пара электромоторов. В случае с "Сандеро" мощность будет снижена.

Дебют новинок Dacia ожидается в течение осени, в продажу "бюджетники" поступят в начале 2026 года.

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Тем временем в России идёт подготовка к старту продаж Lada Iskra, которая в своей основе имеет ту же платформу, что и Logan и Sandero. Продажи новинки от АвтоВАЗа начнутся летом.