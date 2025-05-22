Honda увеличит производство мотоциклов в Индии

Investing.com — Мотоциклетное подразделение Honda (TYO:7267) в Индии планирует добавить четвертую производственную линию на своем заводе в Гуджарате, увеличив годовую мощность на 650 000 единиц к 2027 году, сообщила компания в четверг.

Новая производственная линия Honda Motorcycle&Scooter India (HMSI) увеличит общий объем производства предприятия до 2,61 миллиона мотоциклов, что сделает его крупнейшим заводом Honda такого типа в мире.

Компания инвестирует 9,2 миллиарда рупий ($110 миллионов), создаст 1 800 рабочих мест и сосредоточится на моделях класса 125 куб. см.

После ввода в эксплуатацию общая производственная мощность HMSI на четырех индийских заводах вырастет до 7 миллионов единиц в год. Расширение следует за достижением Honda важной вехи — 70 миллионов единиц, произведенных в Индии с 2001 года.

Президент Цуцуму Отани заявил, что этот шаг подтверждает приверженность Honda Индии, крупнейшему в мире рынку мотоциклов. В настоящее время компания производит популярные модели, такие как Activa и серия CB350, а также электрические скутеры, включая Activa e.

Завод HMSI в Гуджарате, открытый в 2016 году, уже утроил свою мощность до 1,96 миллиона единиц до этого последнего расширения, сообщила компания.

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