Начались продажи автомобилей "ГАЗель" и "Соболь" на Ozon

На маркетплейсе Ozon одна из компаний добавила в категорию товаров автомобили "Газель" и "Соболь". Это чуть ли не первый опыт цифровых продаж для сегмента LCV.

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В линейке моделей, доступных к покупке, есть городские и внедорожные версии, с задним и полным приводом, фургоны и пассажирские варианты.

Доставки нет, автомобиль нужно будет забирать самовывозом. Количество определённых для этого центров пока ограничено пятью, они расположены в Москве и Подмосковье.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Ранее "РГ" рассказывала о премьере "Газели" с полным приводом для скорой медицинской помощи. Автомобиль создавался в сотрудничестве с медиками.