Маск не собирается освобождать свое место в Tesla

Растущее недовольство акционеров никак не влияет на Маска — он не планирует уходить с занимаемой должности в ближайшее время. Более того, в его планах увеличение собственной доли в компании до 25%, что позволит укрепить своё положение и усложнит жизнь «инвесторам-активистам», которые желают сместить его с руководящего поста.

В настоящее время он владеет 12,77% акций Tesla, которые на данный момент стоят более 140 миллиардов долларов.

«Дело не в деньгах. Это разумный контроль над будущим компании. Это та цифра, при которой я бы чувствовал себя комфортно, потому что там у меня есть некоторый контроль, но не настолько большой, чтобы меня нельзя было вышвырнуть…», — заявил миллиардер.

Ранее стало известно, что члены совета директоров Tesla пытаются найти нового генерального директора из-за «погружения» Маска в мировую политику. Но позже и в компании, и сам бизнесмен опровергли эту информацию.

Выступая по видеосвязи на Катарском экономическом форуме в Дохе, Маск сказал, что у него «нет сомнений», что он останется генеральным директором по крайней мере в течение следующих пяти лет, если только не умрет за это время.

Маск подтвердил, что теперь он сократит расходы на политику.