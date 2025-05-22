Официальный импортер Lixiang грозит блокировкой "серых" машин

Накануне состоялась первая дилерская конференция Sinomach Auto, который является официальным дистрибьютором бренда Li Auto в России. На ней импортёр объявил в том числе о своей политике борьбы с поставками "серых" машин.

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Так, с начала лета для альтернативных поставщиков будет закрыт крупный промежуточный склад в Казахстане, второй крупный склад в Беларуси уже находится под контролем импортёра, пишет канал "Автовоз".

Те частники, которые ввезли автомобили в Россию и рассчитывают продать их без участия Sinomach Auto, рискуют подставить клиентов: у таких машин дистанционно могут заблокировать экраны.

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Официально в Россию поставляют кроссоверы L6, L7 и L9, цены на них уже известны. Ранее "РГ" сообщала, что в России заработал официальный сайт Li Auto, на котором есть список аккредитованных дилеров.