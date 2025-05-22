В Москве начнут перекрывать Садовое кольцо

В столице начался сезон ремонта дорог. Одной из транспортных артерий, на которой планируется полная замена дорожного покрытия, станет Садовое кольцо, движение по которой будет частично или полностью перекрываться для проведения работ. Как стало известно Quto.ru, работы планируется проводить в ночное время.

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«Приступили к масштабным работам по замене асфальтового покрытия на Садовом кольце. Работы уже начались. Сейчас они идут на Новинском бульваре от Поварской улицы до станции метро “Смоленская”», — уточнили в пресс-службе столичной мэрии.

Отмечается, что в 2025 году планируется обновить асфальт на Земляном Валу, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Зубовском и Смоленском бульварах, Самотечной эстакаде, Крымском мосту и других отрезках.

Предполагается, что на работах будет задействовано 140 дорожников и 82 единицы техники — это позволит завершить ремонт в максимально сжатые сроки.