Lada Iskra начала поступать к дилерам

В сети начали появляться многочисленные фото и видео, на которых Lada Iskra запечатлена у дилеров продукции АвтоВАЗа.

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Предполагалось, что эти автомобили предназначены, прежде всего, для ознакомления дилеров с новинкой, а также для демонстрации клиентам автосалонов. "РГ" выяснила, для чего на самом деле нужны эти машины.

На АвтоВАЗе факт отгрузки товарных Lada Iskra подтвердили, однако в пресс-службе заявили, что автомобили предназначены для маркетинговых целей - съёмки для промо-материалов, а также для демонстрации "на некоторых выставках". Автомобили были доставлены в Москву на автовозе, а затем перемещены к месту съёмки.

Иными словами, о получении дилерами демонстрационных Lada Iskra речи не идёт.

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Старт продаж "Искры" состоится 20 июля 2025 года, предварительная цена - от 1,2 млн рублей.