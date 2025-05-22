Подсчитано, сколько тратят владельцы Lada на содержание машины

В России проанализировали основные расходы автомобилистов на содержание своих транспортных средств с пробегом. Как сообщили Quto.ru в «Авито Авто», дешевле всего обходится стоимость владения ситикаров и бюджетников, тогда как дороже всего предсказуемо оказались премиальные кроссоверы.

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В стоимость владения эксперты включают ключевые статьи расходов: техобслуживание, заправка топливом, покупка ОСАГО, транспортный налог. Уточняется, что при расчётах были взяты официальные данные Росстата и производителей о характеристиках модели, а средний пробег «испытуемых» составил 13 700 км в год.

Оказалось, что самыми выгодными машинами для владельцев стали Fiat и Datsun — в среднем, россияне тратят на обслуживание около 76 000 рублей в год. Чуть больше — 81 000 рублей — обходится содержание Skoda и Daewoo. Ещё дороже платят покупатели Lada — 82 000 рублей в год.

Самой бюджетной в содержании моделью признана Kia Picanto — владелец тратит в год, в среднем, 69 тысяч рублей. Вторую строчку делят между собой Chevrolet Spark, Skoda Fabia и Lada Granta Cross — все они платят примерно по 71 000 рублей ежегодно. Замыкает тройку лидеров с результатом 73 000 рублей Fiat Albea.

Как сэкономить на ТО

Дороже всего обходятся автомобилистам премиальные кроссоверы. Так, владельцы Lexus LX тратят на содержание в год примерно 211 000 рублей, Porsche Cayenne S — 220 000 рублей, Mercedes-AMG G-Class — 270 000 рублей.