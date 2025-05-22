BYD предложил свой бестселлер европейцам по двойной цене

Китайский гигант запустил продажи электрокара, который на европейских рынках получил имя Dolphin Surf не путать с обычным.

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Четырехметровый «бюджетник» оказался намного менее доступным, чем в Китае: его предлагают за 19 990 евро вместо примерно девяти тысяч. Несмотря на это, новинке от BYD прочат успех, так как она оснащена богаче многих конкурентов от местных марок.

В Германии, например, BYD Dolphin Surf оценили в 22 990−30 990 евро (2−2,8 миллиона рублей). Однако на старте электрохэтч можно приобрести за 19 990 евро (1,8 миллиона рублей), и это уже значительно меньше стартовой стоимости Citroen e-C3 — 23 300 евро (2,1 миллиона).

Самый доступный электрокар Европы — Dacia Spring — все же дешевле. Он стоит минимум 16 900 евро (1,5 миллиона рублей), но за эту цену покупатель получит автомобиль с весьма скромным интерьером без центрального дисплея и установкой мощностью всего 44 лошадиные силы. На разгон с места до 100 километров в час такому Spring требуется 19,1 секунды.

Dolphin Surf уже в «базе» предлагается с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, подогревом и электроприводом зеркал. Варианты подороже доукомплектованы датчиками дождя, электроприводом водительского сиденья, камерами кругового обзора, отсеком для беспроводной зарядки смартфона, внешними зеркалами с электроприводом и другими опциями.

Самый маломощный мотор BYD выдает 88 лошадиных сил. Топ-версия оснащена 156-сильным агрегатом и разгоняется до «сотни» за 9,1 секунды. Запас хода варьируется от 221 до 322 километра в городском цикле WLTP.

Поначалу Dolphin Surf в Европу будут возить из Китая, но впоследствии BYD наладит производство в Венгрии. Там же компания откроет новый центр разработки электрокаров, создав порядка двух тысяч рабочих мест.