Продажи китайских электрокаров BYD в Евросоюзе впервые превысили показатель Tesla

По данным аналитического бюро Jato Dynamics, апрельские продажи ведущего китайского производителя на европейском рынке превысили показатели Tesla на 66 машин и составили более 7 200 электрокаров.

Электрокары Tesla многие годы занимали лидирующее положение в Европе, тогда как BYD до 2022 года продавала свои электромобили только в Норвегии и Нидерландах.

По данным Le Monde, в 2009 году Китай стал крупнейшим авторынком мира, а в 2024 году число реализованных китайских автомобилей достигло 31 миллиона и превысило общий объём в США и ЕС. Если раньше китайские машины производились только для местного рынка, то с 2023 года многое изменилось — Китай стал крупнейшим экспортёром автомобилей в мире, обогнав Германию и Японию.

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Тем временем Маск не собирается освобождать своё место в Tesla. Растущее недовольство акционеров никак не влияет на его планы — он не уйдёт с занимаемой должности в ближайшее время. Более того, в его планах увеличение собственной доли в компании до 25%, что позволит укрепить своё положение и усложнит жизнь «инвесторам-активистам», которые желают сместить его с руководящего поста.