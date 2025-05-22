Таксисты оказались безопаснее водителей из курьерской доставки

Большинство водителей такси демонстрируют более высокий уровень безопасности на дорогах, чем можно было бы ожидать. Об этом "Известиям" сообщили в компании Exodrive.

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С помощью искусственного интеллекта, встроенного в цифровую платформу мониторинга вождения, в течение года анализировали поведение более 11 тысяч таксистов в крупных городах России.

В ходе анализа было пройдено почти 8 миллионов километров и зафиксировано более 44 миллионов дорожных событий, включая ускорения, торможения, повороты и мелкие аварии.

Система обнаружила, что стиль управления автомобилем почти не меняется в зависимости от сезона. Кроме того, водители бизнес-класса показывают лучшие результаты (91-100 баллов) по сравнению с таксистами категории "Эконом" и "Комфорт", что, по мнению аналитиков, связано с высокими стандартами отбора.

Хорошие оценки чаще встречаются у шоферов автомобилей среднего и премиум-сегмента, таких как Toyota Fortuner, Mercedes-Benz E-класс, Lexus LX570, Kia Optima и других.

Средний скоринг водителей с русскими и иностранными фамилиями почти одинаковый - 88,51 и 88,62 соответственно. Данный факт опровергает распространенное мнение о том, что иностранные сотрудники менее осторожны на дороге, заявили собеседники издания.

Примечательно и то, что водители такси демонстрируют более ответственное отношение к управлению авто по сравнению с курьерами. В такси доля водителей с низким уровнем оценки составляет около 10%, в то время как среди доставщиков их 45%. Это свидетельствует о различиях в дисциплине и подходе к работе, подчеркнул генеральный директор Exodrive Евгений Черных.

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