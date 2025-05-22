Японцам предложат роскошную версию Toyota Crown в стиле Maybach

Компания Toyota выпустила седан Crown в стиле Maybach. Такой автомобиль уже можно купить в Японии — выпуск специальной серии Crown 70th Anniversary Edition приурочен к 70-летию модели. Особенностью юбилейной серии стал двухцветный кузов, как у Maybach: верх выполнен в серебристом оттенке, а нижняя часть может быть окрашена в белый либо черный перламутр. Дополняют облик черные матовые диски, а по желанию клиента можно добавить серые полосы по бокам с эмблемой «The 70th».

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Toyota Crown — одна из моделей-долгожителей, она в строю с 1955 года, и в этом году празднует 70-летний юбилей. Помимо двухцветного кузова, на принадлежность к спецверсии указывают множественные эмблемы: выгравированная лазером на приборной панели, селекторе трансмиссии и даже брелоке. Интерьер дополнен вставками из дерева.

Crown 70th Anniversary Edition уже доступна для заказа в Японии по цене от 7 550 000 иен (эквивалентно 4,1 миллиона рублей), а вот на других рынках такой седан не появится. Японцам же предложен выбор между гибридной и водородной модификациями. Вместе с юбилейной серией в продажу поступила и версия Toyota Crown Limited Matte Metal в темно-сером матовом цвете, которую можно купить за 8 100 000 иен (4,5 миллиона рублей). Уточняется, что обе серии лимитированные.

Toyota Crown сейчас — это целая линейка моделей, причем большинство «Краунов» построены на платформе TNGA-K с поперечным расположением двигателя и отличаются пятью дверями. Седан же базируется на архитектуре TNGA-L с задним приводом, и в 2023 году он перешагнул в 16-е поколение.

В Японии седан доступен в нескольких модификациях, в том числе с водородной силовой установкой от Mirai. Альтернативой выступают бензоэлектрические HEV-версии, то есть без возможности зарядки от розетки.