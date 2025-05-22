Спецслужбам не отменят штрафы за нарушение ПДД

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В Государственной думе был отклонён законопроект, предлагающий освободить от административной ответственности за нарушения правил дорожного движения водителей автомобилей спецслужб, включая полиции и скорой помощи.

Спецслужбам не отменят штрафы за нарушение ПДД
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Законопроект был внесён на рассмотрение в декабре 2024 года. В пояснительной записке к нему уточнялось, что водители машин с включённым проблесковым маячком синего цвета при выполнении неотложного служебного задания могут отступать от требований ряда положений ПДД при условии обеспечения безопасности движения.

В настоящее время подобные отступления, зафиксированные камерами, квалифицируются как административные правонарушения. В подобных случаях к административной ответственности привлекаются владельцы транспортных средств. Так, в случае скорой помощи её водителю приходится оплачивать штрафы самостоятельно.

В Госдуме отметили, что авторы инициативы не учли, что данное предложение «повлечёт освобождение от административной ответственности независимо от факта исполнения служебного задания».

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