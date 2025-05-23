В РФ продают почти новый "Запорожец" в музейном состоянии

В Оренбурге на продажу выставлен ЗАЗ-968М в идеальном состоянии и почти без пробега, выяснила "Российская газета". Цена бросовая - 220 тысяч рублей.

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ЗАЗ-968 стал эволюцией модели ЗАЗ-966 и выпускался с 1970 по 1979 годы. Автомобиль оснащён 41-сильным двигателем V4 1.2 производства МеМЗ и 4-ступенчатой МКП.

Выставленный на продажу автомобиль произведён в 1985 году, то есть в этом у "Запорожца" юбилей - 40 лет. Пробег - 8100 км.

Ранее "РГ" рассказывала о появлении в продаже ЗАЗ-968М 1990 года за 280 тысяч рублей и этой же модели 1979 года, за которую владелец назначил баснословную цену 1,7 млн рублей.