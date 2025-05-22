Названы суммы, которые владельцы Lada тратят на обслуживание своих автомобилей

Специалисты портала «Авито Авто» проанализировали основные расходы автомобилистов. В стоимость владения аналитики включили техобслуживание, заправку, а также ОСАГО и транспортный налог. Дешевле всего обходится обслуживание городских и бюджетных моделей. Дороже всего – премиальных кроссоверов.

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Меньше всего на обслуживание своих автомобилей тратят владельцы моделей Fiat и Datsun. Средняя ежегодная стоимость владения машин этих марок составляет 76 тысяч рублей. На пять тысяч рублей больше тратят хозяева Skoda и Daewoo. Обслуживание автомобилей Lada обходится владельцам примерно в 82 тысячи рублей в год.

Самой бюджетной в содержании моделью эксперты признали компактную Kia Picanto, на которую требуется около 69 тысяч рублей в год. Следом с показателем в 71 тысячу рублей расположились Chevrolet Spark, Skoda Fabia и Lada Granta Cross. Замкнул тройку самых бюджетных машин Fiat Albea, на ежегодное обслуживание которого требуется 73 000 рублей.

Более 200 тысяч рублей вынуждены платить владельцы владельцы Lexus LX и Porsche Cayenne S. Самым дорогим в обслуживании автомобилем специалисты назвали Mercedes-AMG G-Class, который ежегодно обходится хозяевам в 270 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года эксперты назвали стоимость владения Lada Niva Legend. В течение пяти лет на внедорожник придется потратить почти полтора миллиона рублей.