В России объявлена отзывная кампания Toyota Alphard

Стало известно, что официальный представитель Toyota в России ООО «Тойота Мотор» отзывает 195 автомобилей Toyota Alphard, реализованных в период с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года, с VIN-кодами согласно приложению.

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Причиной отзыва называют возможную деформацию молдинга переднего капота при изменении температуры, что может быть вызвано дефектами конструкции крепления. В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии уточнили, что в случае, если молдинг будет продолжать использоваться, то он может отделиться от автомобиля и создать помехи для других участников дорожного движения.

На всех машинах, подпадающих под отзыв, будет проведена замена молдинга переднего капота за счёт компании, то есть бесплатно для владельцев. Собственникам остаётся предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.