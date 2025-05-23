Суперуниверсал BMW Speedtop раскрыт до премьеры

В Сеть слили официальные снимки коллекционной новинки баварского автопроизводителя. Презентация пройдёт на Конкурсе элегантности Villa d'Este в ближайший уикэнд, но секретов уже немного. Суперуниверсал с модным кузовом Shooting Brake назовут Speedtop, по технике трёхдверка окажется унифицирована с мелкосерийной таргой Skytop и купе/карбиолетом M8 Competition.

© Motor.ru

Показ шоу-каров BMW на озере Комо давно стал традицией, но теперь зрители смогут увидеть не просто концепт, а готовый к мелкосерийному производству автомобиль. Speedtop — это трёхдверный универсал с носовой частью кузова от тарги Skytop и оригинальным дизайном кормы. За спинками кресел красивый багажник с фактурным чемоданом, но интерьер почти такой же, как у обычной «восьмёрки».

© Cochespias.net / @cardesignworld

© Cochespias.net / @cardesignworld

© Cochespias.net / @cardesignworld

© Cochespias.net / @cardesignworld

© Cochespias.net / @cardesignworld

Официальной информации нет, но можно ожидать, что Speedtop выйдет тиражом не более 50 экземпляров, ведь для идеологически близкого Skytop заявлена именно такая серия. По шасси унификация с M8 должна быть абсолютной: тот же 4,4-литровый 625-сильный (750 Нм) V8 в связке с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом M xDrive. Эксклюзивность достигается за счёт дизайна: все кузовные панели, оптика и даже диски оригинальные.

Больше подробностей ожидается в течение суток, на мероприятии Villa d'Este могут быть раскрыты цены, квоты для разных рынков и сроки начала поставок. Однако BMW до сих пор не выдала клиентам даже «прошлогодние» родстеры Skytop: испытания на Нюрбургринге в самом разгаре, и прототипы совсем недавно попадали в объектив фотошпионов.