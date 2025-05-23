Ford обвиняет адвокатов, выступавших против компании в судах

Ford обвиняет адвокатов, выступавших в судах против автопроизводителя, в многолетнем крупномасштабном мошенничестве. Речь о юристах, представлявших интересы покупателей, которые пытались отказаться от неисправных автомобилей в соответствии с «законом о лимонах» (Lemon Law).

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В иске утверждается, что адвокаты несколько лет предоставляли ложную информацию о рабочем времени, что отражалось на завышенных счетах по оплате услуг (они почасовые), в результате чего компания потеряла 100 миллионов долларов.

Так, один из адвокатов выставил счёт за 29 отработанных часов, чтобы покрыть расходы на подготовку и поездку на два разных судебных процесса, которые проходили в один и тот же день, но на расстоянии более 380 миль (612 километров) друг от друга — в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Другой юрист, по словам компании, «выставляла счета более чем за 20 часов в день минимум в 66 случаях, 34 из которых превысили 24 часа, включая якобы героический, но физически невозможный 57,5-часовой рабочий день в ноябре 2016 года».

Автопроизводитель уверен, что юридические компании находились в сговоре, воспользовавшись юридическим обязательством Ford оплачивать работу юристов и судебные издержки, понесенные недовольными клиентами. Теперь компания требует возмещения ущерба в размере 300 миллионов долларов на основании «Закона о борьбе с организациями, находящимися под влиянием рэкета и коррумпированными организациями».

В Ford считают, что минимум половина полученных адвокатских счетов на оплату судебных издержек — поддельные, но ответчики отвергают эти обвинения, заявляя, что такая позиция — «плохо завуалированная попытка заставить замолчать компании, которые осмеливаются возложить на них ответственность и добиваться справедливости для потребителей».

Стоит уточнить, что «законом о лимонах» в США называют законы, которые предусматривают возмещение ущерба покупателям транспорта и других потребительских товаров в качестве компенсации за продукцию, которая неоднократно не соответствовала стандартам качества. Но чаще всего «лимоном» называют неисправные автомобили, грузовики и мотоциклы.