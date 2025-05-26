Одним из первых экспортных рынков Toyota RAV4 станет Казахстан

Портал Kolesa.kz успел вживую познакомился с перспективной моделью. По информации издания в Казахстане Toyota RAV4 сменит поколение в начале 2026 года с минимальной задержкой относительно ключевых рынков США и Японии. Предполагается, что в страны СНГ привезут самые консервативные версии, хотя «глобальный» кроссовер стал безальтернативным гибридом.

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Toyota RAV4 перешёл в шестое поколение на минувшей неделе. Модель будут официально поставлять в 180 стран, и России среди них нет. А вот Казахстан вошёл в число приоритетных рынков: у соседей могут остаться атмосферные бензиновые двигатели 2.0 и 2.5 в сочетаниях с вариатором и 8-ступенчатым автоматом соответственно.

Также в Казахстане могут предложить самозаряжаемый HEV-гибрид с электромеханическим вариатором eCVT и электродвигателем сзади. Такая силовая установка будет выдавать 219 лошадиных сил. В настоящий момент в стране официально продают кроссоверы японской сборки с механическим полным приводом, вариатором и «атмосферником» 2.0 (173 л.с., 203 Нм) по цене от 19 до 23,6 миллиона тенге (2,95-3,67 миллиона рублей).

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До 2022 года в Казахстане предлагали автомобили Toyota российской сборки с завода под Санкт-Петербургом, однако затем компания была вынуждена перейти на поставки с японского завода и существенно повысить цены. Будет ли у соседей всё разнообразие новых RAV4 — открытый вопрос, ведь пока «внедорожная» версия Woodland и «заряженная» GR Sport заявлены не для всех рынков.