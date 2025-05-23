Раскрыты данные о запасе хода и экономичности Li Auto i8

Первый электрический SUV бренда получил батарею от CATL, 800-вольтовую архитектуру и мощность 536 л.с.

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Пока российский рынок празднует старт официальных продаж популярных гибридов Li Auto, китайский автопроизводитель открывает следующую главу своего стремительного развития с совершенно новой моделью. Li Auto i8 — это первый полностью электрический кроссовер марки и второй электромобиль в её истории. После неудачного запуска минивэна Mega, производитель взял паузу и пересмотрел стратегию. В результате родился i8 — большой, эффективный и технологичный семейный автомобиль. Его официальные продажи в Китае стартуют в июле 2025 года, а пока компания постепенно раскрывает технические секреты новинки. Не спят и фотошпионы, добыв для нас новые снимки модели.

Батареи и запас хода

Модель предложит два варианта батарей, обе выполнены по технологии NMC (никель-марганец-кобальт). Базовая версия оснащается аккумулятором на 90,1 кВтч, произведённым CATL или Sunwoda. Несмотря на не самую выдающуюся емкость, благодаря низкому энергопотреблению (всего 13,4 кВтч на 100 км) запас хода достигает внушительных 670 км по циклу CLTC. Масса этой батареи 545 кг, при общей снаряжённой массе кроссовера в 2 580 кг.

В топовом исполнении используется батарея на 97,8 кВтч от CATL, обеспечивающая уже до 720 км пробега. Энергопотребление чуть выше — 13,6 кВтч на 100 км, а масса батареи составляет 564 кг. Для сравнения: один из конкурентов, Aito M9 EV, при схожей ёмкости батареи (100 кВтч) показывает всего 630 км хода, в том числе из-за большего расхода — 17,4 кВтч на 100 км.

Секреты эффективности

Высокая энергетическая эффективность Li Auto i8 — это результат применения сразу нескольких технических решений. Во-первых, это собственный силовой модуль на базе карбида кремния (SiC), который не только снижает шумы при езде, но и заметно увеличивает КПД системы. Во-вторых, немаловажную роль играет обтекаемый кузов с хорошими аэродинамическими показателями. И наконец, архитектура на 800 вольт позволяет сократить время зарядки до минимума. Так, пополнить запас хода на 500 км можно всего за 10 минут.

Габариты, привод и динамика

Li Auto i8 — это действительно крупный автомобиль. Его длина превышает пять метров, ширина — почти два метра, а колёсная база составляет 3050 мм, что обещает просторный салон и устойчивость на дороге. Под обшивкой кузова прячется двухмоторная полноприводная силовая установка совокупной мощностью 400 кВт или 536 лошадиных сил. Передний электромотор выдаёт 150 кВт, задний 250 кВт. Максимальная скорость ограничена 180 км/ч, что делает автомобиль подходящим для активного движения по шоссе, но без излишнего акцента на спорт.

Салон

Интерьер Li Auto i8 выполнен в духе современных технологичных флагманов. В центральной консоли установлены два широкоформатных дисплея диагональю по 15,7 дюйма, водитель получает в распоряжение D-образное рулевое колесо и проекционный дисплей. Посадочная формула 2+2+2 делает ставку на индивидуальный комфорт всех шести пассажиров: удобные кресла, достаточное пространство и премиальные материалы создают атмосферу бизнес-класса на колёсах.

Что интересно, официальных фотографий салона i8 производитель пока так и не представил. Обо всём мы можем судить по свежим шпионским фото и уверенности, что разработчики продолжат избранный курс на функциональность и практичность.

Старт продаж и международные планы

Выход модели на китайский рынок запланирован на июль 2025 года. Официальная цена стартует с отметки 400 000 юаней, что эквивалентно примерно 4,4 млн рублей. В перспективе Li Auto рассматривает возможность выхода на международные рынки — особенно в контексте растущего интереса к большим и эффективным электрокроссоверам в Европе и Юго-Восточной Азии. i8 может стать тем самым автомобилем, с которого начнётся глобальная экспансия бренда.

Появится ли i8 в России? Скорее да, чем нет, ведь популярность марки в нашей стране уже высока и только продолжает расти.