Итальянский стартап представил необычный гиперкар Albor

Итальянская стартап-компания Giamaro Automobili, основанная Джакомо Коммендаторе, представила необычное новое творение — гиперкар Albor. Это не просто спортивное купе: новинка сочетает в себе мощность трековой машины, клиренс кроссовера и харизму космического корабля. Машина разработана тем же именитым инженером, что трудился над легендами Lamborghini, Bugatti, Pagani и Koenigsegg — Лорисом Бикокки.

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Albor создаётся на углепластиковом монококе, а дизайн разработан туринской студией Camal. Название модели отсылает к вулкану Albor Tholus на Марсе, и это символически подчёркивает её внеземную харизму. Внешне автомобиль действительно выделяется: по высоте он превосходит Alfa Romeo Stelvio, если учитывать два крытых воздухозаборника, питающих центрально расположенный двигатель. В Giamaro даже придумали для этого форм-фактор новое определение — «вертикальный гиперкар».

Однако главная сенсация — не в форме, а в содержании. Под капотом Albor установлен совершенно безумный 7,0-литровый V12 с четырьмя турбинами. Этот двигатель разработан совместно с компанией Italtecnica и построен с использованием технологий из «Формулы-1»: алюминиевый блок, коленвал из авиационного сплава, 120-градусный угол развала цилиндров и полный отказ от цепей и ремней — всё приводится в движение через шестерни.

Максимальная отдача 2128 л.с. и 2008 Нм при 9000 об/мин. Однако силовую установку можно конфигурировать в зависимости от задач. Например, в «ограниченном» режиме на 8500 об/мин двигатель выдаёт 1648 л.с. и 1555 Нм, а при желании владелец может «запечатать» мотор в пределах 394–789 л.с., подстраивая его под условия или регламент трассы.

Трансмиссия — семиступенчатая: либо механическая, либо с подрулевыми лепестками. При этом в Giamaro уже разрабатывается 11-ступенчатая коробка для будущих поколений модели. Как и гиперкар Katla, Albor находится на стадии полноразмерного макета, но в компании уверяют, что серийное производство начнётся до конца десятилетия. Пока же машина остаётся фантастическим предвестником того, какими могут стать гиперкары будущего.