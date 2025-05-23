Mercedes E500 в состоянии "капсулы времени" выставили на продажу в РФ

"Российская газета", изучая сайты автомобильных объявлений, наткнулась на очень интересное предложение о продаже Mercedes W124 E500 1992 года выпуска с небольшим пробегом.

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На одометре машины значится цифра в 10 тысяч километров.

За свою скромную внешность и внушительные технические характеристики фанаты марки прозвали его "волком в овечьей шкуре". Под капотом седана скрывается мощный по своему времени V-образный 8-цилиндровый мотор M119 объемом 5,0 литров и мощностью 320 лошадиных сил. Доводкой и настройкой шасси и мотора машины занимались инженеры из Porsche.

На сборку одного экземпляра уходило до 18 дней. Кроме того, из-за расширения трансмиссионного тоннеля автомобиль превратился из пятиместного в четырехместный. Впервые готовый образец был показан публике на Парижском автосалоне в далеком 1990 году.

Именно такой седан выставил на продажу продавец из Костромы. "Капсула времени" окрашена в черный цвет, в тех же оттенках выдержан ее интерьер, в изобилии украшенный натуральным деревом и качественной кожей.

Владелец просит за машину весьма внушительную сумму - 5 млн 300 тысяч рублей, аргументируя это тем, что Mercedes находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России выставили на продажу редкий 25-летний родстер от Mercedes.