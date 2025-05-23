В Белоруссии снизили цены на седан Nissan Sylphy

Это классический последовательный гибрид: под капотом такого «Ниссана» находится 72-сильный трёхцилиндровый атмосферник объёмом 1,2 литра, что приводит генератор, заряжающий небольшой тяговый аккумулятор. Электромотор отдачей 136 л.с. вращает передние колеса.

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Как стало известно редакции Quto, в топовой версии Elegance седан длиной 4652 мм модель сейчас стоит 69 900 белорусских рублей — это 1 860 000 российских.

В набор оборудования включены светодиодная оптика, обивка салона экокожей и система автоторможения. Предложение действует на экземпляры 2024 года выпуска.

Кстати, в Белоруссии лифтбек Lada Granta можно купить на 250 000 дешевле, нежели на нашем рынке, — это очередная волна «ценовых войн», так как Lada хочет обойти по продажам марку Belgee.