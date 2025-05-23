В автосалоне Pearl Plus Motors в Дубае появилась Lada Iskra

Пока российские соцсети обсуждают новость о появлении первых экземпляров Lada Iskra в автосалонах Москвы и Московской области, новинка АВТОВАЗа тихой сапой добралась до Эмиратов. Источник сообщает, что в автосалоне компании Pearl Plus Motors в Дубае, являющейся официальным дистрибьютором АВТОВАЗа в ОАЭ, выставлен седан Lada Iskra в фирменном красном цвете. Судя по снимкам, Искра в шоу-руме представлена «в компании» белого универсала Vesta SW Sportline и серого седана Vesta.

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Есть на снимке и машины других брендов – что неудивительно: Pearl Plus Motors является подразделением Pearl Motors и специализируется на продажах и обслуживании редких и премиальных авто.

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Дистрибьютором АВТОВАЗа компания стала в ноябре прошлого года, арабскую линейку составили Granta Sedan (которую сфотографировали на улицах), Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. По неофициальной информации, Niva Legend стоит у дубайского дилера от 64 тысяч дирхамов, то есть около 1,5 млн рублей.