Флагманский кроссовер Deepal S09 оказался намного дешевле Li L9

Бренд Deepal начал продажи шестиместного паркетника. Новинка предложена в богатых комплектациях. Можно выбрать задний или полный привод.

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Внешность своего нового гибридного кроссовера S09 принадлежащий компании Changan бренд Deepal (он же Shenlan или Deep Blue) показал еще в конце 2024-го. Публичную премьеру модель справила в апреле года нынешнего на Шанхайском автосалоне, после чего в Китае открыли прием предварительных заявок. Ну а теперь там стартовали «живые» продажи. Паркетник позиционируют в качестве флагмана марки, а одним из его главных конкурентов является Li L9.

Дизайн Deepal S09 выполнен в модном ныне среди китайских автопроизводителей стиле. У него гладкий «нос», выдвижные ручки дверей и монофонарь. Кроссовер также имеет двухъярусную головную оптику: сверху расположена единая плашка ходовых огней, ниже идут основные блоки фар, к которым вдобавок пристыкованы дополнительные вертикальные секции ДХО.

Длина S09 равна 5205 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3105 мм. Размеры упомянутого Li L9: 5218/1998/1800 мм, расстояние между осями – те же 3105 мм. В зависимости от версии Deepal S09 положены 20- или 21-дюймовые колеса. Новинка доступна исключительно в шестиместном исполнении. Заявленный минимальный объем багажника – 427 литров.

Привычной приборки в салоне нет, ее роль возложена на проекционный дисплей. Базовый Deepal S09 имеет планшет мультимедиа диагональю 15,6 дюйма, а начиная со второй по старшинству комплектации кроссовер оснащен сдвоенными экранами (второй – также на 15,6 дюйма). Мультимедиа работает на операционке Harmony Space 5 от Huawei. К слову, вся электроника – от этого китайского IT-гиганта.

В списке стандартного оборудования еще значатся: трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, система дистанционной парковки, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Все версии, за исключением базовой, также имеют пневмоподвеску, подогрев всех сидений, вентиляцию, и массажер кресел первого и второго рядов (расположенные посередине сиденья – еще и с выдвижными подставками для ног), отдельный экран мультимедиа для задних седоков (21,4 дюйма; крепится к потолку). Самые дорогие комплектации – это еще лидар и расширенный комплекс систем безопасности. А за доплату предусмотрена сдвижная «тумба» с 10-литровым отсеком с функциями подогрева и охлаждения.

Силовая установка Deepal S09 включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который работает исключительно в режиме генератора. У «простых» версий на задней оси установлен 314-сильный электромотор. Богатые исполнения получили полный привод – у таких машин спереди есть дополнительный электродвигатель. Суммарная отдача полноприводного S09 – 492 л.с.

Вне зависимости от версии кроссовер комплектуется батареей емкостью 40,18 кВт*ч. Только на электротяге заднеприводный S09 проедет 180 км по циклу WLTC, полноприводный – 170 км. Кроссовер с одним электромотором разгоняется с места до 100 км/ч за 7,9 секунды, показатель варианта 4WD – 5,9 секунды.

Заднеприводный Deepal S09 обойдется в 239 900 – 279 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,6 млн – 3,08 млн рублей.

Полноприводный паркетник оценили в 279 900 – 309 900 юаней (3,08 млн – 3,4 млн рублей). Для сравнения, гибридный полноприводный Li L9 в Китае сейчас стоит минимум 409 800 юаней (4,5 млн рублей).

Марка Deepal уже выбралась за пределы китайского рынка. Более того, она, как ожидается, скоро официально будет представлена и в России.

Так что в теории у Deepal S09 есть все шансы на появление в РФ. Между тем недавно Kolesa.ru познакомился с младшим кроссовером Deepal S05, все подробности – в нашем материале.