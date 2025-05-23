Названы зарабатывающие автобренды Китая

Пока популярные мировые автопроизводители всё никак не определятся со своим электрическим будущим, Китай уверенно лидирует в производстве электромобилей, оснащённых передовыми технологиями. Но не всё так радужно, как кажется на первый взгляд.

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Эксперты рынка отмечают, что большинство китайских брендов электромобилей не зарабатывают, а пока только тратят. По последним данным, за место на китайских дорогах конкурируют около 50 брендов электромобилей. Из них только три считаются прибыльными — BYD, Li Auto и Seres. Остальные 47 упорно предлагают щедрые скидки, рассчитывая на рост продаж.

По данным исследования JP Morgan, в апреле средние скидки по отрасли достигли рекордно высокого уровня в 16,8%. В марте 16,3% уже казались неслыханной щедростью. По данным Ассоциации легковых автомобилей Китая, средняя скидка на 2024 год равнялась 8,3%. И это без учёта снижения средних цен на электромобили на 10% ещё в декабре прошлого года. Аналитики называют сложившуюся ситуацию «неустойчивой» и опасной тенденцией.

Одним из потенциальных путей спасения называют экспорт, чем активно и занимаются китайские автопроизводители. Эксперты рынка называют международные продажи более прибыльными. Кроме того, они могут дать компаниям необходимую передышку. Главное, чтобы те ею воспользовались ею с умом.

«Ценовая конкуренция в этом году стала более жёсткой. К сожалению, мы пока не увидели скачка спроса на электромобили», — говорит Ник Лай из JP Morgan. Огромный внутренний рынок растёт недостаточно быстро, чтобы компенсировать резкие и высокие скидки.

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Зато экспорт имеет тенденцию к росту. За первые четыре месяца 2025 года электромобили составили примерно 33% от общего объёма экспорта транспортных средств Китая (и всего 25% за последние два года).