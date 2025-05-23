Калиниградский "Автотор" обновил седан "Амберавто" А5

Ему расширили палитру цветов кузова, добавили новые цветовые схемы салона, а также новую ассистирующую электронику. В техническом плане A5 не изменился: передний электромотор мощностью 160 лошадиных сил и батарея емкостью 61,3 киловатт-часа.

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Калининградский завод «Автотор», развивающий собственный бренд Амберавто, объявил о выходе на рынок обновленного седана А5. Электрокар был представлен зимой прошлого года. Фактически это переименованный китайский JMEV Yi, созданный совместным предприятием JMEV, которое Renault и Jingliang Motors Corporation учредили в 2015 году.

© Амберавто

В движение A5 приводит установленный на передней оси электромотор с отдачей 160 лошадиных сил и 225 Нм крутящего момента. Под полом салона расположена тяговая батарея емкостью 61,3 киловатт-часа, обеспечивающая до 520 километров хода по китайскому циклу CLTC.

© Амберавто

С обновлением седан получил новые цвета кузова и салона. В стандартное оснащение включен так называемый зимний пакет, состоящий из подогревов руля, передних сидений, боковых зеркал и заднего стекла. Мультимедиа A5 поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Есть беспроводная зарядка и охлаждаемый отсек в центральном подлокотнике.

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© Амберавто

У седана в старшей комплектации Business появились новые электронные ассистенты. Среди них — контроль полосы, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения фронтальных столкновений, мониторинг слепых зон и автоматический режим дворников. Цен нет. На машины 2023 года выпуска действует специальное предложение — от 2,3 миллиона рублей.