Chery Tiggo 7 получил новую версию Excellence Edition

Chery Tiggo 7 обзавёлся новой версией Excellence Edition. Это самый бюджетный вариант исполнения, который отличается внешне и начинкой.

© Российская Газета

Новая комплектация базируется на кроссовере образца 2019 года. Передняя часть, как у нашего Tiggo 7 Pro Max, задняя часть - от Tiggo 7 Pro, который также был представлен в России.

В салоне Tiggo 7 Excellence Edition совмещённые экраны приборной панели и мультимедиа, отдельный экран с сенсорной настройкой климата и такой непривычный для современных "китайцев" рычаг коробки передач.

Дело в том, что новинка получила в пару 156-сильному турбомотору 1,5 литра 6-ступенчатую механическую коробку передач. Привод - передний.

В базовую комплектацию новой версии "Тигго 7", как сообщают "Китайские автомобили", входят передние подушки безопасности, 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, электрорегулируемые зеркала, камера заднего вида и задние парктроники, круиз-контроль, шесть динамиков, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя.

Цена в КНР - 75 000 юаней, что соответствует примерно 830 000 рублей.