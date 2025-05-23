Россиянам спрогнозировали ослабление экспансии китайских машин

По итогам 2025 года суммарные объемы экспорта китайских машин в Россию могут просесть на 15 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. О вероятном ослаблении экспансии автомобилей из КНР сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз участников рынка.

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За весь прошлый год поставщики из азиатской страны отправили в РФ в общей сложности 924,6 тысячи новых легковых машин. Прирост за 12 месяцев тогда составил 31 процент. Однако в этом году динамика начнет постепенно меняться, полагают опрошенные эксперты.

Этому будут способствовать ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора и значительные масштабы затоваривания на российском авторынке. С октября 2024-го сумма обязательных импортных платежей при ввозе зарубежной машины массового сегмента в РФ достигла отметки в 1 миллион рублей. Этот показатель соответствует стоимости подобных автомобилей в КНР.

При таком раскладе, сходятся во мнении аналитики, ввозить новые китайские легковушки в Россию станет невыгодно. Об этом, в частности, свидетельствуют объемы продаж ключевых автобрендов КНР в РФ в начале 2025 года. Так, в январе-марте реализация Haval просела на 16 процентов год к году и составила 44 110 единиц, Chery — на 18 процентов (до 36 612 штук), Geely — в 1,5 раза (до 23 116 экземпляров), а Changan — на 38 процентов (до 17 913).

Подобная динамика, с большой долей вероятности, сохранится на российском рынке и в следующие три квартала, ожидают эксперты. Глава ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин напомнил, что избавиться от пылящихся на складах в РФ новых легковушек дистрибьютерам китайских брендов не удалось даже с учетом внушительных скидок. Газета «Коммерсантъ» ранее утверждала, что средний дисконт на подобные авто в России составлял 100-500 тысяч рублей, а в некоторых случаях — доходил до миллиона. Однако подобная стратегия не помогла производителям из КНР, отметил Подщеколдин.

Суммарные объемы нынешних стоков он оценил примерно в 350 тысяч единиц. Наращивать экспорт с учетом ощутимых проблем с реализацией будет для китайских брендов, как минимума, нелогично, резюмировал президент отраслевой ассоциации.