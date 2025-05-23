Представлен спидстер Engler Mosslr в стиле Mercedes-Benz McLaren

За дизайн двухдверки отвечал Владимир Локтионов, который, судя по профилям в социальных сетях, работает в Mansory. Тираж суперкара Mosslr будет ограничен. На выбор предложат двигатели с восьмью либо двенадцатью цилиндрами мощностью от 750 до 1000 лошадиных сил.

© Motor.ru

Фирма Engler Automotive, подарившая миру умопомрачительный Superquad, выпустит спидстер по мотивам Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss. Двухдверка получит имя Mosslr и будет выпущена небольшим тиражом в 75 экземпляров. Её облик придумал дизайнер Mansory Владимир Локтионов, причем рендеры он выкладывал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» год назад. За это время проект оброс техническими подробностями — и какими!

© Engler Automotive

© Engler Automotive

Во-первых, Mosslr не будет электрокаром. Во-вторых, Engler Automotive планирует три версии, с двигателями V8 и V12. Базовый вариант получит «восьмёрку» с отдачей 750 лошадиных сил. На версии Performance она же будет выдавать 1000.

Двенадцатицилиндровый Mosslr с приставкой Collector’s Edition разовьет 850 «лошадок», так что в любом из вариантов спидстер окажется мощнее SLR McLaren Stirling Moss, чей компрессорный V8 развивал 650 сил.

© Engler Automotive

© Engler Automotive

Максималка для V8 Base и V12 Collector’s Edition будет ограничена 322 километрами в час, для V8 Performance — 350. Для отделки двухместного кокпита используют кожу тончайшей выделки, а ещё спидстер получит аудиосистему на компонентах Time Machine. Покупатели смогут выбрать не только двигатель, но также цвет кузова и салона. Стоить машины будут недешево, однако точных цифр нет.