В РФ по параимпорту продают Hyundai ix35 за 2,5 млн рублей

Российские дилеры начали предлагать новые кроссоверы Hyundai ix35 за 2,5 млн рублей
На российском рынке дилеры начали предлагать корейские кроссоверы Hyundai ix35, сообщает портал «Автновости дня».
«Кроссовер Hyundai ix35, который официально продавался в РФ с 2010 по 2015 годы, «вернулся» на российский рынок за счет поставок по альтернативным схемам. Теперь к нам возят и продают версию для китайского рынка по цене от 2,5 млн рублей», — сообщает портал.
Кроссоверы оснащены 2,0-литровым 160-сильным силовым агрегатом и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также есть машины со 140-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 1,4 л, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.
Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.
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